Audi A5 Coupé, rinnovo senza stress

Sportiva, atletica, ma anche elegantissima. È Audi A5 Coupé , che quando esordì nel 2007 dimostrò di poter ancora emozionare i fan dei motori. Ora la Casa dei quattro anelli ha svelato la seconda generazione della lunga e dinamica coupé due porte, con motori allʼapice della gamma Audi e una versione S5 con motore 3.0 da oltre 350 CV! Lʼarrivo sui mercati europei è previsto per il prossimo autunno.

Il design della nuova Audi A5 è stato reso, se possibile, ancora più emozionale. La calandra posta un poʼ più in basso, ad accentuarne lʼaggressività, i fari Full LED e lʼassetto ribassato sono però dettagli in confronto ai tanti contenuti tecnologici che fanno la loro comparsa sulla macchina. Certo l’aerodinamica è estremamente raffinata e spunta un Cx di 0,25 da favola, ma il merito è di uno stile che i designer tedeschi hanno cercato di non stravolgere. Rispetto allʼaltra coupé Audi, la TT, la A5 è senzʼaltro più funzionale col suo vano bagagli di 465 litri, più capiente di 10 litri rispetto alla prima generazione. Tra le novità tecniche, sono da segnalare il nuovo servosterzo elettromeccanico e gli opzionali ammortizzatori a regolazione continua.