La supercar da una costola della 458

- Una Ferrari estrema, che non conosce compromessi, perché sulla strada fa le stesse cose che farebbe in pista.e in soli 9 secondi da 0 a 200 km/h! È la(appunto!), che nasce da una vettura già di per sé eccezionale come la, resa ancora più prestazionale dai sofisticati sistemi di aerodinamica attiva progettati a Maranello.

foto Ufficio stampa

Il Centro Stile Ferrari, in collaborazione con Pininfarina, ha infatti scolpito la carrozzeria della 458 Speciale in modo da implementare inedite soluzioni mobili anteriori e posteriori, che servono a bilanciare perfettamente il carico aerodinamico della vettura, riducendone la resistenza all’aria. La nuova supercar del Cavallino adotta inoltre un rivoluzionario sistema di controllo elettronico dell’angolo di assetto (Side Slip angle Control), che analizza istante per istante l’assetto dell’auto e lo confronta con i valori ideali di riferimento, ottimizzando tanto la coppia attraverso il controllo di trazione F1-Trac quanto la ripartizione di coppia del differenziale elettronico E-Diff sulle due ruote.

Soluzioni che massimizzano le prestazioni del motore 8 cilindri montato in posizione posteriore-centrale, lo stesso dei modelli 458 Italia e 458 Spider, premiato per due anni di seguito quale “Best Performance Engine” al mondo. Questo V8 aspirato, il più potente mai sviluppato, eroga la potenza di 605 CV a 9.000 giri/minuto, con una potenza specifica di 135 CV/litro di cilindrata, per una coppia massima di 540 Nm a 6.000 giri. Come una vera monoposto di Formula 1, anche quest’auto deve un contributo importante alle gomme, nel caso specifico agli pneumatici Michelin Pilot Sport Cup2 messi a punto specificamente dal produttore transalpino, che ha curato in particolare le performance sull’accelerazione laterale. Ferrari presenterà la nuova 458 Speciale al Salone di Francoforte di metà settembre.