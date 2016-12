Il tour per promuovere le eBike

- Si parla tanto di alimentazione elettrica, emissioni zero, sostenibilità ambientale, ma quando si fa si pensa sempre alle automobili. Mai alle due ruote elettriche, moto o bici che siano. Segno della nostra inguaribile “automobilmania”, per cui solo se ha quattro ruote un veicolo ci fa sognare. Eppure. Facendo anche 1.000 km.

foto Ufficio stampa

Come hanno fatto, che in bici elettrica hanno pedalato dalla vicina città di Friedrichshafen sul Lago di Costanza fino a Bruxelles, nel cuore dell’Europa, dove nella Piazza del Parlamento Europeo sono stati accolti dal. In 8 giorni il gruppo ha, alla media di 21 km/h. Obiettivo: promuovere la mobilità elettrica in compagnia delle biciclette a pedalata assistita dotate di. Batterie che hanno tempi di ricarica minimi, bastano circa tre ore e mezzo per una ricarica completa. L’iniziativa è nata all’interno del www.e2rad.eu ) e ha attraversato 6 Paesi europei: Germania, Austria, Svizzera, Francia, Lussemburgo e Belgio.