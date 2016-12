Alfa Romeo 4C: torna la coupé

- Il Salone di Ginevra è da qualche anno la vetrina più importante dell’auto italiana. E così, in vista della 83 edizione che inizia il 7 marzo,non intende lasciarsi prendere alla sprovvista e annuncia una novità davvero di riguardo: la. Andrà in produzione già quest’anno e sarà il modello che segnerà il ritorno di Alfa Romeo sul mercato Usa.

foto Ufficio stampa

Alfa 4C è una sportiva compatta di circa 4 metri di lunghezza, con carreggiate molto larghe e un’altezza dal suolo ridottissima: appena 1,18 metri. Un assetto da vera sportiva, che accentua le doti dinamiche della vettura, che monta il motore in posizione centrale, come una vera supercar. Non casuale la sua derivazione dalla 8C Competizione, che però ha motore 8 cilindri contro i 4 di Alfa 4C. Disegnata dal Centro Stile Alfa Romeo, la nuova coupé verrà prodotta nello stabilimento Maserati di Modena.

Il motore è il 4 cilindri 1750 turbo benzina, che già conosciamo per essere presente sulla Giulietta Quadrifoglio Verde e che sviluppa 235 CV. Costruito interamente in alluminio, è in realtà un’evoluzione di questo perché gli ingegneri Alfa Romeo hanno realizzato ad hoc gli impianti di aspirazione e scarico, ottimizzati per esaltare la sportività della vettura. Sono inoltre presenti soluzioni tecniche d’avanguardia come l’iniezione diretta di benzina, il doppio variatore di fase continuo, il turbocompressore e un innovativo sistema di controllo definito “scavenging” che elimina il classico “turbolag” dei motori sovralimentati.

Visto l’eccezionale rapporto peso/potenza, le performance dinamiche saranno nettamente superiori a quelle della Giulietta Quadrifoglio Verde. Per adattarsi al mercato nordamericano, Alfa 4C avrà il cambio automatico a doppia frizione Alfa TCT, azionabile anche con levette al volante. Debutta poi il nuovo selettore Alfa D.N.A. con la modalità sportiva Race che si aggiunge alla tre attuali Dynamic, Natural e All Weather.