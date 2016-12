Peugeot 208, ambizioni esagerate

- Ha ambizioni esagerate la Peugeot 208. Vuole togliere alla Golf lo scettro di auto più venduta d’Europa e perciò verrà prodotta in 550 mila unità all’anno. Il suo debutto avviene però dai volumi bassissimi di una. Solo 100 esemplari per l’Italia ed è già possibile prenotarla online al prezzo non proprio di massa per il segmento B di

foto Ufficio stampa

Questa “prima” Peugeot 208, con carrozzeria a tre porte, vanta contenuti unici, come la tinta satinata di carrozzeria Ice Velvet sviluppata ad hoc, il volante in pelle “pieno fiore”, un grande schermo touch screen, il climatizzatore automatico bizona, lo splendido tetto panoramico in cristallo, i cerchi da 17 pollici, i gruppi ottici anteriori con fari diurni a LED. Tutto di serie. Il motore della 208 Ice Velvet è il 1.6 turbodiesel e-HDi FAP da 115 CV, con cambio manuale a 6 marce e sistema Start&Stop per contenere i consumi e le emissioni.

Le “altre” 208 arriveranno tra qualche settimana e allora la gamma non sarà solo ampia, ma anche più accessibile. L’auto è per Peugeot una “rigenerazione”, perché reinterpreta il segmento B con dimensioni più contenute (7 centimetri di minor lunghezza) ma una linea più slanciata e dinamica. E senza penalizzare l’abitabilità interna, che anzi offre 5 cm di maggior spazio per le ginocchia di chi siede dietro: un’enormità per la categoria e per la logica. Anche il bagagliaio aumenta la propria capacità – 15 litri – che per una vettura di segmento B non sono affatto pochi. Segno che le scelte tecniche dei progettisti Peugeot sono state fruttuose.

A cominciare dall’alleggerimento della vettura: la 208 pesa in media, considerando tutte le versioni, circa 110 kg in meno della 207. E guadagna anche un favoloso Cx aerodinamico di 0,29, che significa non solo migliori performance, ma anche maggior efficienza sul fronte dei consumi e delle emissioni, mai superiori ai 100 g/km nei motori a gasolio. Tutti nuovi anche i motori a benzina, due piccoli 3 cilindri 1.0 e 1.2 VTi dalle grandi doti dinamiche e anch’essi molto efficienti.