Peugeot 208 e 508 RXH

rappresenta non solo il salto generazionale dalla 207, ma è un modello importantissimo per volumi di vendita.. Più piccola, più bassa, con motori più efficienti, la seguiremo con attenzione. Ad accompagnarla è la

foto Ufficio stampa

Un binomio di “piccole” terribili che promette sfracelli, anche in un mercato come quello italiano da sempre amante delle utilitarie e delle compatte di segmento B. La 107 nuova ha già debuttato a listino lo scorso 8 marzo, omaggio non casuale al suo target di riferimento. Ma a Ginevra, salone internazionale per antonomasia, non possono mancare le novità nei segmenti più elevati, e qui Peugeot gioca la carta ecologista, con la doppia alimentazione diesel/elettrica che fa capolino sulla 508, sia la berlina che station wagon. Solo che la 508 berlina arriverà verso fine anno, l’imponente wagon 508 RXH è già pronta per il mercato.

E non c’è dubbio che sia una proposta interessante. La Peugeot 508 RXH è un’ibrida che abbina un motore turbodiesel HDI da 163 CV a un propulsore elettrico da 37 CV, per 200 CV complessivi di potenza. Ovviamente, essendo un’ibrida elettrica, i consumi e le emissioni sono degni di una utilitaria. E dire che la 508 RXH ha di serie la trazione integrale, un assetto più alto da terra di ben 5 centimetri e le carreggiate più larghe della normale 508 SW. La versatilità è però la stessa, tanto che il bagagliaio non risente dell’alloggiamento del pacco batterie e offre 423 litri di capacità. Il prezzo in Italia è di 43.000 Euro.