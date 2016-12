Volkswagen, un 2011 da favola

foto Dal Web

Con 8,3 milioni di veicoli immatricolati (prima volta oltre la soglia degli 8 milioni), il gruppo VW ha accresciuto le vendite del 7,7%. Il solo marchio Volkswagen ha superato lo scorso anno il traguardo dei 5 milioni di veicoli consegnati nel mondo, Audi fa registrare il suo miglior anno di sempre con 1,3 milioni di auto, ma crescono anche Skoda a 880 mila unità e Seat a 350 mila. Mettiamoci anche Bentley, Lamborghini e l’azienda svedese produttrice di camion Scania, e alla fine il fatturato complessivo del gruppo sale a 160 miliardi di Euro, il 25,6% in più del 2010. L’utile lordo è stato di 18,9 miliardi di Euro, quello operativo che deriva dalla gestione ordinaria è stato di 11,3 miliardi di Euro, più del 50% superiore all’anno precedente.

Un risultato straripante e appunto stridente con l’andamento del settore auto mondiale. Che ha portato il consiglio d’amministrazione a decidere un dividendo di 3 € per ogni azione ordinaria (3,06 € per le privilegiate) e premi per chi ha consentito di raggiungere questi risultati. L’amministratore delegato Martin Winterkorn, tra redditi fissi e bonus, incasserà 17,5 miliardi di Euro, ma Volkswagen non trascura i suoi operai e impiegati, in Germania qualcosa come 100 mila dipendenti, che riceveranno un premio produttività di circa 7.500 Euro a testa.