Zoe, una Clio al 100% elettrica

foto Ufficio stampa

In Italia Renault Zoe costerà 21.650 Euro, in Francia – dove gli incentivi per l’acquisto di auto elettriche arrivano fino a 5.000 € – il prezzo scende a 15.700 Euro e poco superiore è nel Regno Unito. Al prezzo va però aggiunto il noleggio del pacco batterie agli ioni di litio: 79 € al mese per 12.500 km annui e 36 mesi, ma inclusa è l’assistenza per qualunque tipo di panne, anche energetiche. Il motore elettrico sincrono sviluppa 65 kW di potenza (circa 90 CV) e una coppia massima di 220 Nm a qualsiasi regime, permettendo così forti accelerazioni e riprese fin dai bassi regimi. La velocità massima è di 135 km orari.

Quello di Renault è un vero colpo di accelerazione nel campo dell’alimentazione elettrica. Già forte della berlina Fluence Z.E. e del veicolo commerciale Kangoo Z.E, adesso vi aggiunge una city car compatta e dal design sicuramente attraente. Zoe è anche la prima vettura a disporre del “camaleonte”, ovvero di un rivoluzionario connettore di bordo che estende del 25% l’autonomia quando si viaggia in città. Ma soprattutto “Chamaleon” è compatibile con qualunque livello di potenza, fino a 43 kW, potendo così essere ricaricato ad una colonnina in un tempo compreso tra 30 minuti e 9 ore. A Ginevra Renault ha anche presentato le sue nuove colonnine, che costano circa 3.000 Euro, quattro volte in meno di quelle attualmente in commercio.

Passando invece alle più classiche motorizzazioni termiche, Renault ha portato al salone ginevrino due nuovi propulsori. Il 3 cilindri Energy TCe 90 è un turbo benzina di appena 899 cc che sviluppa la potenza di 90 CV e che presto sarà montato sotto il cofano della Clio. A gasolio debutta invece il motore Energy dCi 90 con Start&Stop di serie, derivato da Energy dCi 110 ma ancora più parsimonioso, avendo bisogno di soli 4,4 litri/100 km nel ciclo misto. Sarà montato in un primo momento su Kangoo e Kangoo Express. Soluzione molto valida quanto a costi di esercizio, visto che il cambio olio è previsto ogni 40.000 km o 2 anni.