Dal Salone alla concessionaria

foto Ufficio stampa

Lo sa bene il gruppo Volkswagen – di cui Seat fa parte – che ha dotato la best-seller spagnola dei migliori contenuti tecnici riservati alle proprie vetture, come gli efficienti motori turbo benzina da 150 CV della versione FR e il cambio a doppia frizione DSG. Tre le varianti di carrozzeria: la SC a tre porte, la 5 porte e la versatile ST station wagon. E sempre tre anche gli allestimenti al lancio: Reference, Style e FR, mentre la sportiva versione Cupra arriverà più avanti. Tutte le versioni della nuova Ibiza avranno di serie l’ESP, i cerchi da 15 pollici, i fendinebbia e un impianto radio-CD/MP3 con 4 altoparlanti.

La nuova Ibiza è un’auto brillante, ma anche economica. Per fare un esempio, la versione diesel E-Ecomotive abbatte le emissioni di CO2 a soli 89 g/km e limita i consumi a 3,4 litri/100 km. E nell’ampia fetta di mercato rappresentata dal segmento B, è un valore di sicuro appeal. Ben 9 le motorizzazioni, di cui 5 a benzina che vanno dalla 1.2 60 CV alla 1.4 TSI da 150 CV, un propulsore biturbo a iniezione diretta che sarà riservato alla versione FR. A gasolio si parte col 1.2 TDI 75 CV E-Ecomotive, ma si arriva anche al potente 2.0 TDI da 143 CV della versione FR.

Il lancio in Italia della nuova Seat Ibiza è previsto in questi giorni. I prezzi partono dagli 11.450 Euro della carrozzeria 3 porte SC con motore 1.2 benzina 60 CV in allestimento Reference. Per la 5 porte si parte invece da 12.100 Euro, mentre per la carrozzeria wagon ST da 12.750 Euro.