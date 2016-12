Chevrolet Cruze station wagon

, 670 mila unità lo scorso anno. Ma evidentemente a General Motors non bastano e così. Che sembra fatta apposta per i mercati europei: ha un bel design filante, è compatta nonostante sia una wagon e ha un

foto Ufficio stampa

La carrozzeria station wagon è poi l’occasione per Chevrolet di cambiare qualcosa nel look della Cruze, anche berlina. Sono nuovi il frontale, i gruppi ottici anteriori e i cerchi. Nell’abitacolo più rifinita appare la consolle centrale e tra gli equipaggiamenti arrivano la telecamera posteriore per le manovre di parcheggio e un evoluto sistema di infotainment. Quest’ultimo si chiama “MyLink”, ha uno schermo touch screen a colori ad alta risoluzione da 7 pollici che rende facile la navigazione e implementa il contenuto degli smartphone sul display mediante la porta USB o il Bluetooth.

Importante per i mercati europei in preda al caro-benzina è anche l’adozione del sistema Start/Stop sui motori, due benzina e due diesel. Chevrolet lancerà la Cruze station wagon sulle strade italiane entro la prossima estate.