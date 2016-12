Audi A3, la forza dei numeri

, con la carrozzeria 3 porte ad anticipare la Sportback 5 porte. Nel 1996 l’esordio della prima serie avvenne un po’ in sordina, perché Audi concentrava tutti i suoi sforzi sulle grandi berline e wagon e mai aveva prodotto vetture compatte due volumi. Ma il successo non si fece attendere:

La terza generazione completa l’opera, perché oramai Audi occupa stabilmente il vertice del segmento (C premium) e lo fa con questo modello pieno zeppo di tecnologie d’avanguardia e con una struttura leggera che ne favorisce la massima dinamicità. Il design acquista tratti più aggressivi, soprattutto se si opta per i fari allo xeno con luci diurne a LED, ma è dietro il cambiamento maggiore, con il posteriore inclinato come fosse una coupé. Passo più lungo – 2,6 metri – a dispetto della lunghezza immutata di 4,24 metri, e maggior larghezza, ciò che ha migliorato l’abitabilità interna. Di serie cerchi da 16 o 17 pollici (secondo gli allestimenti), optional da 18”.

Audi ha ridisegnato del tutto anche gli interni, dove spicca una bella plancia dal look futuribile e il nuovo sistema di infotainment con immagini in 3D e un sottilissimo navigatore (appena 11 mm) da 7 pollici a scomparsa. Ottimo il bagagliaio, che vanta una capacità di 365 litri, per un massimo di 1.100 se si abbatte la fila posteriore di sedili. Audi ha adottato un telaio più sportivo e soprattutto ha alleggerito la carrozzeria, facendo ampio ricorso all’alluminio. La versione 1.4 turbo benzina pesa appena 1.175 kg e ciò spiega l’estrema dinamicità di questo modello, che in questa motorizzazione sviluppa 122 CV.

Più potente l’altra motorizzazione turbo benzina, 1.8 TFSI da 180 CV, cui è abbinata la trasmissione automatica s tronic. Due i motori turbodiesel: 1.6 e 2.0 TDI. Il primo promette di ridurre i consumi medi di gasolio a soli 3,8 litri per 100 km, con emissioni di CO2 di 99 g/km, un record per la categoria. Il due litri sviluppa 143 CV ed è il più noto dell’intera gamma Audi. Che ha in mente per il prossimo anno anche una variante ibrida elettrica e una a gas naturale. La terza generazione di Audi A3 a 3 porte debutterà su strada la prossima estate.