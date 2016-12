Fiat 500L, obiettivo trasporto

- In molti giudicano la Fiat 500 bella sì, ma troppo piccola. E così Fiat ha pensato bene di “allargare” la sua esclusiva city car, portando a Ginevra la variante di carrozzeria. Si tratta di una piccola monovolume compatta di 4,15 metri di lunghezza,, con un abitacolo più spazioso e comodo per accogliere 5 passeggeri.

foto Ufficio stampa

Nella storia Fiat si tratta quasi un deja-vù. Chi non la ricorda personalmente avrà comunque visto in tanti film della commedia italiana degli anni 50 la 600 Multipla, prima vera monovolume di sempre. Due cab forward, si direbbe oggi nel gergo internazionale dell’auto, la gloriosa 600 Multipla e la moderna 500L, che dell’abitabilità fa il proprio credo, basti pensare all’altezza di 1,66 metri che dà tanto spazio sopra la testa e molta luce interna. La vetratura “a nastro” corre tutt’intorno alla vettura e, insieme all’assetto alto tipico di un Suv, determinano una sensazione di padronanza della strada che si ripercuote positivamente sul senso di sicurezza di chi è al volante.

Insomma, se pure la 500L è una vettura di segmento B, le sue qualità vanno senza dubbio oltre la categoria. Un bagagliaio da quasi 400 litri, capace di contenere 5 trolley da viaggio e di superare a pieni voti la prova passeggino (di qualsiasi marca e modello), è in effetti degno di una station wagon di rango. Fiat punta anche al target di mercato più trendy e originale, attento agli optional e alle possibilità di personalizzazione, al punto da proporre per la 500L ben 30 differenti tinte di carrozzeria.

Moderna la gamma motori, che comprenderà anche l’innovativo bicilindrico a benzina TwinAir di 900 cc e non manca il miglior turbodiesel common rail di casa Fiat: il 1.3 Multijet di seconda generazione. Al vertice ci sarà poi il 1.4 turbo benzina. Prodotta nel nuovo stabilimento Fiat in Serbia, la 500L ha il compito di sostituire in un colpo solo i modelli Idea e Multipla e arriverà a listino alla fine dell’estate.