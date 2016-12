foto Ufficio stampa

Lexus GS 450h F Sport dispone di due motori: il V6 benzina a iniezione diretta e il motore elettrico, che insieme sviluppano la bellezza di 345 CV e consentono a questa grande berlina premium di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi, per una velocità limitata elettronicamente a 250 orari. Performance straordinarie per un’auto di pregio e mole imponente quale la Lexus GS, che consuma quanto una piccola utilitaria di segmento B: nel percorso misto appena 5,9 litri/100 km. E le emissioni di CO2 sono ridotte a soli 137 g/km. Meccanicamente l’auto dispone di tecnologie all’avanguardia, come le sospensioni adattative variabili (AVS) e il sistema che integra le quattro ruote sterzanti, lo sterzo ad azione variabile e il nuovo servosterzo elettrico EPS.

La versione F Sport vanta inoltre elementi di design esclusivi, dalla griglia ai paraurti fino ai cerchi in lega da 19 pollici. E poi c’è il nuovo posizionamento della batteria ibrida sotto il pianale, che ha consentito alla GS 450h un incremento del 60% del volume del bagagliaio. Nel raffinato design interno spiccano i sedili anteriori con regolazione elettrica per 16 posizioni, mentre il volante e il pomello del cambio sono in pelle traforata. Unico al mondo il display full color a LED da 12,3 pollici. In Italia la Lexus GS 450h F Sport è proposta al prezzo di 70.500 euro.