BMW i8, la coupé si fa ibrida elettrica

08:30 - È la supercar del futuro. È una sportiva e il look parla chiaro, ma è anche un’auto ibrida a doppia alimentazione benzina/elettrica, con sistema di ricarica plug-in. La BMW i8 è una realtà, la produzione è stata avviata pochi giorni fa nello stabilimento di Lipsia e le prime consegne avverranno già a giugno. L’auto è tanto bella quanto prestazionale, ma il suo merito principale è di rivoluzionare il comparto delle sportive per il suo sistema propulsivo eDrive.

Il motore termico della BMW i8 è un 3 cilindri biturbo benzina da 231 CV, cui è abbinato un propulsore elettrico da 131 CV. Nella sola modalità elettrica, la i8 riesce a raggiungere la velocità di 120 km orari. Lavorando in sinergia, i due motori limitano elettronicamente la velocità a 250 orari e l’accelerazione da 0 a 100 km/h si compie in soli 4,4 secondi. Ma i consumi medi della i8 si attestano sui 2,1 litri per 100 km e le emissioni di CO2 ad appena 49 grammi al km. Ecco cosa significa la supercar del futuro, con la trazione integrale e con una doppia trasmissione di potenza: automatica a 6 rapporti alle ruote posteriori, automatica a due rapporti sulle ruote anteriori.

Lunga circa 4,7 metri, la BMW i8 è una coupé 2+2 posti con assetto molto basso da terra e una perfetta distribuzione delle masse tra gli assi. Ha un’aerodinamica prettamente sportiva, con un Cx di 0,26. La i8 è un’auto evoluta sotto tutti i punti di vista: per la sicurezza vanta airbag frontali, laterali, per la testa e a tendina, ancoraggio Isofix per i seggiolini dei bambini; per il comfort interno il climatizzatore bizona automatico, il navigatore Professional, il volante sportivo in pelle e i sedili sportivi in pelle a regolazione elettrica; per la dotazione hi-tech l’iDrive con Control Display da 8,8 pollici e i servizi ConnectedDrive. Ma il fiore all’occhiello sono i proiettori a laser, i primi al mondo a debuttare su un modello di serie, talmente efficienti da emettere un fascio di luce che arriva fino a 600 metri! In Italia la BMW i8 costerà a partire da 132.500 Euro.