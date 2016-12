Un nuovo T2 benzina per Volvo V40

08:30 - Un motore a benzina che consuma pochissimo, lo charme di un design inedito e ricco di personalità e il prestigio del marchio Volvo. La nuova V40 è sicuramente l’auto più innovativa della gamma Volvo, per stile e segmento la più azzeccata per il mercato italiano, e viene ora proposta a listino in un’offerta di sicuro interesse: la versione T2 benzina con cilindrata di 1,6 litri e 120 CV di potenza a partire da 19.950 euro.

Una promozione che nasce dal contributo di Volvo Auto Italia e della rete di concessionarie nel nostro Paese, e che la nuova V40 merita. La wagon compatta svedese ha infatti rilanciato le vendite e l’immagine di Volvo. La motorizzazione T2 benzina si caratterizza per il fattivo mix tra efficienza e prestazioni: nel percorso misto le bastano 5,3 litri di benzina per fare 100 km, pur considerando la notevole potenza di 120 CV e l’ottima coppia massima di 240 Nm. Questa motorizzazione diventa la nuova entry level della gamma V40 e a listino è proposta in una varietà di ben 5 allestimenti, con al top la versione R-Design da 26.100 euro. Tra le dotazioni della vettura citiamo il sofisticato sistema “Sensus Connected Touch”, che assicura funzioni multimediali evolute, tra le quali la ricerca musicale ad attivazione vocale (Spotify) e il display di bordo soft touch che può essere azionato anche indossando i guanti.