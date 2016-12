08:30 - Scooter a tre ruote, è il momento di Quadro 350S. Chi l’ha provato sa quanto sia divertente, perché inclina che è una meraviglia e sta sempre in piedi. Brecciolino, tombini, buche, rotaie e pavé, strisce pedonali, l’intera compilation delle peggiori insidie per moto e scooter, rappresenta invece per Quadro 350S una formalità.