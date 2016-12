Motor Show, annullata edizione 2013

11:41 - Non ci sarà a dicembre il previsto Motor Show di Bologna, come si legge sulla pagina Facebook ufficiale della manifestazione motoristica, attesa sotto le Due Torri dal 7 al 15 dicembre. "Cari tutti - si legge sulla bacheca -, vi comunichiamo che la trentottesima edizione del Motor Show è stata annullata" per la "totale assenza delle case automobilistiche, fulcro di un Salone dell'automobile".

Pertanto, si legge ancora sulla pagina Facebook del Motor Show, ''l'assenza del mercato, ci spinge dunque ad annullare l'edizione 2013 del salone, sia per rispetto verso il pubblico del Motor Show, sia per lavorare in modo produttivo e concreto ad eventi futuri che possano contare di nuovo sulla massiccia presenza del settore. GL events ha investito in modo importante negli ultimi 6 anni per garantire l'unico Salone Italiano dell'Automobile e per dare sostegno al settore auto in un Paese che dal 2007 ha perso oltre il 50% del mercato automobilistico''.



Ad ogni modo, è la chiosa del post, ''GL events si propone di continuare ad operare nel nostro Paese ai fini di offrire un evento all'altezza delle aspettative di investitori e pubblico, che negli anni non ha mai fatto mancare il proprio sostegno''.