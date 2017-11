Zimbabwe, il nuovo presidente: "Elezioni il prossimo anno"

Il neopresidente dello Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa ha promesso, durante il suo primo intervento dopo il giuramento, che elezioni democratiche si terranno l'anno prossimo come previsto. "Prendo il potere con grande umiltà", ha detto, chiedendo alla popolazione di "non restare ostaggio del proprio passato e a non sprecare questo momento" di rinnovamento. Mnangagwa ha poi reso omaggio a Robert Mugabe, che si è dimesso dopo 37 anni al potere.