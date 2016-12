Zika, Usa approvano prima sperimentazione su un vaccino contro il virus: sarà su 40 volontari sani

La Food and Drug Administration, l'ente responsabile della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici negli Stati Uniti , ha approvato per la prima volta la sperimentazione clinica sul vaccino contro il virus Zika . Il vaccino sarà testato su 40 adulti sani; i risultati preliminari sono attesi entro la fine dell'anno. Il virus si diffonde soprattutto attraverso le zanzare, ma può essere anche trasmesso per via sessuale.

Il test di fase 1 è condotto su volontari sani per verificare la sicurezza del vaccino e misurare la risposta immunitaria. Secondo l'Oms sono almeno 23 i progetti sui vaccini portati avanti da 14 gruppi in Usa, Brasile, India, Austria e Francia, con diversi test previsti per la fine del 2016. Oggi la compagnia svizzera Roche ha annunciato di aver messo a punto e reso disponibile sul mercato in tutti i Paesi che accettano il marchio di qualità CE un test rapido per individuare il virus nei pazienti sospetti. "Il sistema - spiega Uwe Oberlaender, the head of Roche Molecular Diagnostics - fornisce un'opzione immediata per gli operatori per trovare le infezioni".