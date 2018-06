Più di un centinaio le vittime accertate, 123mila sfollati, tra questi migliaia di bambini. Dopo l'eruzione più potente degli ultimi 40 anni , in Guatemala si contano i danni. L' Unicef ha lanciato l'allarme per sensibilizzare sulla situazione in cui si trovano bimbi e adolescenti: più di 600mila vivono nelle zone colpite dalla lava. Sono tantissimi infatti i piccoli che sono ospitati e assistiti nei rifugi di emergenza.

Finora sono state evacuate 12mila persone, ma secondo l'Unicef sono più di 120mila gli sfollati e circa 650mila bambini e adolescenti vivono nelle zone colpite dalla lava. "In situazioni di emergenza come questa, i bimbi potrebbero perdere l'accesso al cibo, all'assistenza sanitaria, all'acqua potabile e alla protezione. Bisogna garantire loro la massima protezione", ha detto Carlos Carrera, rappresentante dell'Unicef in Guatemala. Sono centinaia i bimbi ora ospitati nei rifugi. Ma l'emergenza non è finita: su uno dei versanti del Volcan de Fuego si è aperta una nuova frattura da cui fuoriesce lava incandescente.