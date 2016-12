Voto in Russia, Putin dopo la vittoria: "La gente si fida di noi"

Il risultato elettorale per Russia Unita è "stato buono", l'affluenza "non molto alta ma comunque positiva". Così Vladimir Putin parlando alla sede del partito. "La gente si fida di noi per il bene del Paese e ha capito che le promesse non costano nulla. Davanti a noi abbiamo delle sfide da affrontare, problemi da risolvere". "Il risultato è buono, il nostro partito avrà la maggioranza assoluta", ha aggiunto, dal canto suo, il primo ministro Medvedev.