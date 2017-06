Voto Gb, exit poll: Theresa May in testa ma senza la maggioranza assoluta

Il risultato a sorpresa fornito dai primi exit poll delle elezioni britanniche potrebbe non essere confermato anche se negli ultimi anni è andata bene due volte su 3. Nel 2005 gli exit poll avevano predetto una maggioranza di 66 seggi per il Labour e così fu. Idem nel 2010, con la previsione che ai Troy sarebbero mancati 19 seggi per la maggioranza assoluta. Due anni fa invece gli exit poll non indovinarono il risultato: la previsione era che i Tory non avrebbero raggiunto la maggioranza assoluta per 10 seggi e invece l'ottennero.