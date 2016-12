Voto Austria: Van der Bellen sconfigge Hofer: "Sarò il presidente di tutti"

Presidenziali Austria, il verde Van der Bellen ha la meglio sull'euroscettico Hofer 1 di 10 Ansa Ansa Presidenziali Austria, il verde Van der Bellen ha la meglio sull'euroscettico Hofer 2 di 10 Ansa Ansa Presidenziali Austria, il verde Van der Bellen ha la meglio sull'euroscettico Hofer 3 di 10 Ansa Ansa Presidenziali Austria, il verde Van der Bellen ha la meglio sull'euroscettico Hofer 4 di 10 Ansa Ansa Presidenziali Austria, il verde Van der Bellen ha la meglio sull'euroscettico Hofer 5 di 10 Ansa Ansa Presidenziali Austria, il verde Van der Bellen ha la meglio sull'euroscettico Hofer 6 di 10 Ansa Ansa Presidenziali Austria, il verde Van der Bellen ha la meglio sull'euroscettico Hofer 7 di 10 Ansa Ansa Presidenziali Austria, il verde Van der Bellen ha la meglio sull'euroscettico Hofer 8 di 10 Ansa Ansa Presidenziali Austria, il verde Van der Bellen ha la meglio sull'euroscettico Hofer 9 di 10 Ansa Ansa Presidenziali Austria, il verde Van der Bellen ha la meglio sull'euroscettico Hofer 10 di 10 Ansa Ansa Presidenziali Austria, il verde Van der Bellen ha la meglio sull'euroscettico Hofer leggi dopo slideshow ingrandisci

Van der Bellen: "Sarò a disposizione di tutti gli austriaci" - "Da presidente mi metterò a servizio di tutti gli austriaci. Inizierò da subito a riconquistare la fiducia degli elettori di Norbert Hofer, al quale va il mio rispetto". Lo ha detto il presidente austriaco designato Alexander Van der Bellen nella sua prima uscita pubblica. "Si è parlato molto di polarizzazione, ma io e Hofer siamo semplicemente le due metà che assieme formano questo grande Paese. Nessuna di queste due metà è più oppure meno importante dell'altra", ha aggiunto.



"Dobbiamo ascoltare tutti, anche quelli pieni di rabbia" - "Dobbiamo imparare molto da questa tornata elettorale, ci aspetta un grande lavoro. Molti non si sentono compresi e la politica deve ascoltare loro, anche quelli pieni di rabbia, e occuparsi dei problemi veri del Paese - ha quindi aggiunto Van der Bellen -. Ovviamente questo deve essere reciproco: se io ti ascolto, anche tu devi ascoltarmi".



Hofer: "Un giorno triste" - Sulla sua pagina Facebook, Hofer ha ammesso la sconfitta, dicendosi "rammaricato" per non essere stato eletto presidente. "Mi sarebbe piaciuto prendermi cura di questo bel Paese. Vi resterò comunque fedele". E ancora: "Ringrazio tutti per il vostro meraviglioso sostegno. Naturalmente oggi sono un po' triste. Contribuirò comunque a un futuro positivo dell'Austria. Per favore non siate scoraggiati. La missione di questo voto non è perduta, bensì è un investimento nel futuro".



Affluenza record, 72,7% degli aventi diritto hanno votato - Le presidenziali in Austria hanno registrato un'affluenza record del 72,7%. Nel 2010, per l'elezioni del presidente uscente Heinz Fischer, solo il 53,6% degli aventi diritto si recò alle urne.



Mattarella a Van der Bellen: "Rafforziamo Ue" - "Oggi, i sentimenti di amicizia tra Austria e Italia rappresentano non solo elemento imprescindibile per il comune sviluppo sociale ed economico dei nostri Paesi, ma anche un solido ancoraggio per il rafforzamento del progetto europeo, scosso da numerose e talvolta inedite sfide". E' quanto scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al neo presidente austriaco.



Salvini: "Giornalisti italiani sono servi" - "Provo pena per quei giornalisti italiani che parlano di un voto (della metà del Popolo Austriaco!) per "un'estrema destra xenofoba, populista, razzista e ultra-nazionalista". Da quando chiedere il rispetto delle regole è "estremismo"? Nove giornalisti italiani su dieci non sono uomini, sono servi". Lo scrive, su Facebook, il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, in un post in cui "abbraccia gli amici del Partito della libertà" sconfitti "per posta".