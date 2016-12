Vita in famiglia: l'Austria guida la top 20 dei Paesi migliori al mondo

L'oro va all'Austria, l'argento alla Finlandia e il bronzo alla Svezia. Sono i Paesi migliori per una famiglia, secondo la classifica di Inter Nations, che ha esaminato i giudizi dei genitori su qualità, costo e disponibilità dei servizi per infanzia e scuola.

La qualità è al top in Austria, dove il welfare consente a papà e mamme il congedo familiare e dai 100 ai 200 euro mensili per ogni figlio. La Finlandia vince sul fronte dell'istruzione, "molto buona" per il 66% degli intervistati (la media è intorno al 21%), mentre la Svezia è la migliore per il costo dei servizi ai bambini, mentre ha perso quota sul fronte della qualità dell'educazione.



Con il quarto Paese della classifica usciamo dall'Europa e andiamo in Israele. Quinta è la Nuova Zelanda, sesto Singapore, settimo Germania. Chiudono la top ten, nell'ordine, Francia, Australia e Lussemburgo.



L'Austria è al top anche sul fronte di salute e sicurezza (giudizi positivi dal 98% degli intervistati), del benessere generale dei bambini (100%), delle attività ricreative per loro (95%) e della vita familiare (96%).



All'undicesimo posto c'è la Danimarca, seguita dalla Spagna e dalla Polonia. Filippine e Messico, Canada, Norvegia, Sud Africa, Bahrain, Costa Rica chiudono la top 20.