Violata la tregua in Ucraina: almeno 5 morti e 25 feriti nelle ultime ore

14:20 - Almeno cinque militari sono morti e altri 25 sono rimasti feriti nelle ultime 24 ore nei combattimenti nel Donbass (roccaforte dei separatisti), nonostante la tregua scattata alla mezzanotte tra sabato e domenica. Lo riferisce il portavoce delle forze armate ucraine, Andrii Lisenko, citato dall'agenzia Unian. Intanto il governo ucraino e i ribelli filorussi si accusano reciprocamente di aver violato il cessate il fuoco nell'est del Paese.

Il portavoce militare dei separatisti Eduard Basurin ha detto che il governo di Kiev ha lanciato un attacco di artiglieria a Horlivka, una cittadina sotto controllo ribelle. Tra le accuse rivolte ai governativi, anche l'attacco all'aeroporto di Donetsk, colpito da un bombardamento proprio mentre un leader separatista era sul posto con dei reporter.



L'Ucraina non ci sta e addossa ai separatisti la responsabilità della violazione. Il capo della polizia regionale di Donetsk, Viaceslav Abroskin, accusa i separatisti di aver ripreso stamane "gli attacchi di artiglieria" su Debaltseve, l'importante snodo ferroviario dove i filorussi circondano migliaia di soldati ucraini e la tregua non ha fatto tacere i cannoni. Abroskin scrive inoltre su Facebook che "un proiettile ha colpito una caserma della polizia alle 8 del mattino" e che "l'edificio + stato distrutto" ma "non ci sono morti o feriti tra gli agenti".



L'Ue: "La tregua tiene" - Per la Ue, in base ai rapporti di "osservatori sul campo", la tregua nell'Ucraina orientale "sta tenendo, nonostante un certo numero di incidenti" ma "è imperativo che gli accordi di Minsk siano messi in atto in pieno e per il cessate-il-fuoco, questo significa che ogni scambio di colpi si deve fermare". Lo dice Maja Kocijancic, portavoce di Federica Mogherini, ricordando che "continua il lavoro preparatorio su ulteriori sanzioni che possono essere aggiustate in modo positivo o negativo" a seconda degli sviluppi.



Putin valuta l'evolversi della situazione - I nuovi accordi di Minsk e la tregua scattata nel sud-est ucraino alla mezzanotte tra sabato e domenica sono stati al centro della seduta del Consiglio di sicurezza russo, alla presenza del presidente Vladimir Putin. Lo fa sapere il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. Intanto la Russia si scaglia contro l'Ue. L'ampliamento delle "sanzioni antirusse - scrive il ministero degli Esteri russo in una nota - appare assurda alla luce dell'accordo di Minsk" al cui "raggiungimento hanno partecipato i leader dei principali Paesi europei".