Vietnam, lui vuole un bimbo: la moglie abortisce diciotto volte

Una donna ha abortito 18 volte per non deludere il marito che desiderava un figlio maschio. E' successo in Vietnam. La donna ha raccontato che l'uomo, fedele alla tradizione locale che vede solo i maschi come eredi e protettori dei beni e dei valori della famiglia, desiderava un bambino. Così, dopo la nascita di quattro figlie, lei ha iniziato la lunga serie di aborti selettivi di genere. "Volevo suicidarmi", ha detto.

Ora il marito starebbe cercando qualcuno che possa dare alla luce un figlio per lui. L'aborto selettivo di genere è una pratica molto diffusa in India e in Cina, e, negli ultimi anni, ha raggiunto un livello allarmante anche in Vietnam. Per fronteggiare la situazione il governo locale ha vietato al personale medico di rivelare il sesso degli embrioni, ma la misura non sarebbe efficace. "Bisogna cambiare la mentalità della popolazione", ha detto il viceministro della Salute, Nguyen Viet Tien.