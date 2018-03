Vienna, uomo accoltella passanti e fugge: diversi feriti, almeno tre gravi

Almeno quattro persone sono state prese a coltellate in strada a Vienna, in Austria, da un uomo che poi è riuscito a fuggire. Lo riporta la stampa locale, spiegando che tre dei quattro feriti sono in gravi condizioni: si tratterebbe di padre, madre e figlia. E' successo nella zona di Nestroyplatz, vicino al celebre parco di Prater.