Vertice Macron-Merkel: "Entro giugno visione comune per l'Ue"

"Entro giugno abbiamo l'obiettivo di presentare una visione comune" per l'Europa. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, a Berlino in conferenza stampa con Angela Merkel. Macron ha citato il rischio rappresentato dai "forti nazionalismi" e ha sottolineato che "adesso è decisivo" lavorare per il futuro dell'Europa perché "la nostra comune sovranità viene messa alla prova".

"Serve solidarietà nell'eurozona", ha detto il presidente francese a Berlino. "Nessuna unione monetaria potrebbe sopravvivere senza elementi di convergenza", ha continuato, sottolineando che "questa convergenza ancora non c'è". Quello di cui abbiamo bisogno è una sovranità finanziaria ed economica", ha aggiunto. "Abbiamo bisogno di un dibattito aperto e di una disponibilità al compromesso per le riforme dell'Europa programmate", ha affermato Merkel, in un altro passaggio della conferenza stampa al cantiere del castello di Berlino



Nella gestione dei migranti in Europa "servono elementi di solidarietà esterna e interna", ha poi affermato Macron. "Non è possibile che un Paese venga lasciato da solo nell'accoglienza e nell'integrazione".