Vertice Euro-Med: più crescita, raddoppiare il piano Juncker e rivedere il trattato di Dublino sui migranti

Il documento tra gli obiettivi elencati sottolinea il rafforzamento della sicurezza, quello della cooperazione nel Mediterraneo e con i Paesi africani, la revisione, sulla base di una maggiore condivisione, del trattato di Dublino III in tema di richiedenti asilo e l'attuazione più efficace dell'accordo Ue-Turchia sui migranti.



"L'Europa deve mantenere la sua promessa di prosperità e giustizia sociale", si legge ancora nel documento secondo il quale "l'unità e la coesione sono strumenti necessari per far sì che gli europei abbiano un maggior controllo del loro futuro".



Rispetto alla Brexit, il documento di Atene auspica "l'attuazione, il più presto possibile", del risultato del referendum in Gran Bretagna. Più in generale il documento pone in essere una "visione del Mediterraneo come regione di pace, stabilità e prosperit" auspicando che il Consiglio Ue ponga "le basi politiche per una nuova visione dell'Europa".