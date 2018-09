Vertenza Ryanair, Ue: le regole su diritti lavoratori sono chiare

Le regole europee sui contratti per il personale aereo "sono chiare: non è la bandiera dell'aereo che determina la legislazione" ma "il posto in cui il lavoratore parte la mattina e torna la sera. Così il commissario Ue al Lavoro, Marianne Thyssen, interviene sulla vertenza Ryanair, avvertendo l'azienda che sul tavolo c'è "non un dibattito accademico ma i diritti sociali concreti dei lavoratori".