Venezuela,Maduro:se perdo,in piazza

Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha ribadito che se l'opposizione vincesse le elezioni politiche di domenica prossima "scenderebbe in piazza con il popolo e la Rivoluzione entrerebbe in un'altra fase". "Non mi consegnerò in nessuna circostanza", ha detto. I sondaggi prevedono una ampia sconfitta del Grande Polo Patriottico, la coalizione chavista che appoggia il governo.