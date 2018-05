Venezuela, Maduro annuncia politica di riconciliazione

In un discorso programmatico all'Assemblea Costituente, dopo aver giurato per l'assunzione del suo secondo mandato presidenziale, Nicolas Maduro ha annunciato che intende promuovere una "ampia politica di pace e riconciliazione nazionale". Il presidente venezuelano ha spiegato di volere che le "persone detenute per atti di violenza politica, se non hanno commesso gravi crimini o omicidi, siano rilasciate e gli sia data un'altra possibilità".