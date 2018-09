Venezuela, accordo tra 11 Paesi per accogliere i migranti

Undici Paesi latino-americani hanno raggiunto un accordo per coordinare l' accoglienza dei migranti in fuga dal Venezuela . L'intesa è tra Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Messico, Panama, Paraguay, Perù e Uruguay, in vista di un "coordinamento regionale rispetto alla crisi migratoria dei cittadini venezuelani nella regione". I Paesi firmatari intendono "accogliere a braccia aperte chi è in difficoltà nel suo Paese d'origine".

I Paesi firmatari hanno deciso, in questo ambito di "continuare a lavorare in maniera individuale e cooperare, secondo il criterio opportuno per ciascun Paese, alla fornitura di assistenza umanitaria, all'accesso ai meccanismo di permanenza regolare, includendo la possibilità di processi di regolarizzazione migratoria".



Nella Dichiarazione si riconosce quindi l'importanza della cooperazione realizzata, anche con gli organismi internazionali, e si sollecita l'ampliamento della stessa e la "disponibilità di cospicue risorse" proporzionate al volume di persone emigrate dal Venezuela verso altri Paesi della regione.



"Venezuela collabori fornendo documenti necessari" - Si esorta quindi il governo del Venezuela affinché "urgentemente e con carattere prioritario adotti le misure necessarie per fornire gli opportuni documenti di identità e di viaggio ai suoi connazionali trasferitisi all'estero".



Per quanto riguarda infine l'azione di assistenza diretta ai migranti venezuelani, i Paesi firmatari si sono accordati per "la definizione di un programma regionale, con l'appoggio del Sistema delle Nazioni Unite, e particolarmente dell'Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim)".