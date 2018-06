Vaticano, Macron incontra il Papa: "Sui migranti serve una soluzione europea"

Durante l'incontro in Vaticano con Emmanuel Macron, Papa Francesco ha donato al presidente francese il medaglione di San Martino che regala il suo mantello a un povero. "E' una medaglia realizzata da un artista romano del secolo scorso - ha spiegato il Pontefice a Macron -. Ritrae San Martino. E vuole sottolineare la vocazione dei governanti in aiuto dei poveri. Tutti siamo poveri".



Prima di congedarsi, il numero uno dell'Eliseo ha regalato a Bergoglio il romanzo Diario di un curato di campagna di Georges Bernanos. "E' un libro che ho sempre amato, l'ho letto tante volte e mi ha fatto bene", ha commentato il Pontefice.



Prima di incontrare il Papa, Macron ha visto a Palazzo Farnese (una delle sedi dell'ambasciata di Francia) una delegazione della Comunità di Sant'Egidio guidata da Andrea Riccardi, il fondatore, e Marco Impagliazzo, il presidente. "Non siamo entrati in questioni politiche strette tra Italia e Francia, ma ci è stata espressa dal presidente Macron la volontà di risolvere i problemi legati ai flussi dei migranti a livello europeo".