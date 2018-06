Vaccini, verso la proroga della scadenza al 10 luglio per le scuole

C'è un'ipotesi di proroga per la scadenza, fissata al 10 luglio, per presentare la certificazione definitiva sui vaccini. Quella data era stata stabilita come termine ultimo per provare l'avvenuta vaccinazione ai fini dell'iscrizione a scuola. Il governo starebbe valutando il rinvio, ma in discussione non ci sarebbe l'obbligo dei vaccini, definiti dal ministro della Salute Giulia Grillo "un fondamentale strumento di prevenzione sanitaria primaria".