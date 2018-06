Usa:ucciso da polizia per errore,famiglia riceve 4 dollari per danni

La famiglia di un uomo di 30 anni, ucciso da un vicesceriffo nel 2014 in Florida, ha ricevuto un risarcimento di quattro dollari. Lo ha stabilito un giudice dello Stato, chiudendo il caso di Gregory Vaughn Hill. La polizia era stata chiamata perché l'uomo, ubriaco, disturbava i vicini. La giuria ha deciso che l'agente non abbia usato in modo eccessivo la forza e che Vaughn Hill era responsabile della propria morte visto che era ubriaco.