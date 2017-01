Usa, tutto pronto per l'insediamento di Trump: ecco il programma ora per ora

Ecco la scaletta delle cerimonie della giornata d'insediamento di Trump (viene indicata l'ora di Washington, con a fianco l'ora italiana):



La giornata ha inizio alle 9.30 (15.30 in Italia) quando Donald Trump assieme al suo vice Mike Pence e alle loro famiglie parteciperanno a una funzione religiosa nella chiesa episcopale di St John, nei pressi della Casa Bianca. A seguire, il presidente Obama e la moglie Michelle accoglieranno Donald e Melania Trump per un té nella Sala Blu, quindi le due coppie si recheranno insieme, in limousine, al Campidoglio, la sede del Congresso americano.



E' lì che si svolge la cerimonia d'insediamento. Tra i presenti, ci saranno i membri del Congresso (una cinquantina di essi ha rifiutato l'invito, però), i giudici della Corte suprema, i diplomatici e gli ex presidenti Jimmy Carter, George W.Bush e Bill Clinton. Ad accompaganre quest'ultimo, ci sarà l'ex candidata dem e rivale di Trump, Hillary Clinton. Assente giustificato George H.W Bush, ricoverato in ospeale a Houston a causa di una polmonite.



Alle 11.30 locali (17.30 italiane) Trump terrà il discorso di apertura e diventerà ufficialmente presidente quando pronuncerà il suo giuramento sulla Bibbia di Abraham Lincoln. Ad accompagnare il momento un'esibizione della giovane soprano, Jackie Evancho, che canterà l'inno nazionale The Star-Spagled Banner.



Come da tradizione, seguirà un pranzo al Campidoglio, in cui il neo presidente e il suo vice incontreranno i membri del Congresso.



Alle 15.00 (21.00 in Italia) prenderà il via la parata inaugurale. Trump e Pence sfileranno per più di 2 chilomentri lungo la Pennsylvania Avenue, che collega il Campidoglio alla Casa Bianca. Dietro di loro, un corteo di 8mila persone.



A partire dalle 19.00 (l'1.00 di sabato in Italia), si apriranno le danze inaugurali. Trump e Pence accompagnati dalle consorti parteciperanno ai tre balli organizzati per l'insediamento. I primi due si terranno al Walter E.Washington Convention Center mentre l'ultimo si svolgerà presso il National Building Museum, il museo d'architettura di Washington. Contemporanemente, si svolgeranno nella capitale altri balli anche se non riconosciuti come ufficiali. Questi eventi mondani sono finanziati da donazioni private, per una stima complessiva di 90 milioni di dollari.