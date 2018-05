Usa, Trump sbaglia il nome della moglie su Twitter

In un post su Twitter per dare il benvenuto alla moglie, reduce da un breve ricovero ospedaliero, il presidente americano, Donald Trump, ha sbagliato a scrivere il nome della first lady, indicandola come "Melanie" invece di "Melania". L'errore è stato corretto poco dopo, ma non è sfuggito ai 52 milioni di follower del presidente Usa, che hanno subito rilanciato, con sfottò di vario genere, il tweet incriminato.