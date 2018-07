Usa, Trump: non contento del rialzo dei tassi Fed

Donald Trump attacca la Fed, dicendosi "non contento" del rialzo dei tassi in corso. In un'intervista alla Cnbc, Trump spiega che tassi di interesse alti mettono gli Stati Uniti in una posizione di svantaggio. Le parole del presidente Usa sono destinate a creare polemica visto che l'indipendenza della Fed è uno dei capisaldi della sia esistenza.