Usa, studentessa si spoglia per protesta durante la discussione della tesi

Un abbigliamento non proprio convenzionale quello scelto da Letitia Chai, una studentessa della Cornell University (nello stato di New York), per la discussione della sua tesi di laurea: reggiseno e mutande. La ragazza si è spogliata durante la presentazione del lavoro in segno di protesta contro una professoressa che, nel corso delle prove della discussione, le aveva detto: "È questo quello che indosserai? Sul serio? I tuoi shorts sono troppo corti". Letitia si era infatti presentata con degli shorts, gli stessi poi utilizzati - e tolti - il giorno effettivo della laurea. Secondo l’insegnante, i pantaloncini avrebbero distolto l’attenzione dalla sua presentazione.



La studentessa, poi, ha invitato gli altri presenti a fare la stessa cosa. Invito raccolto da molti, che si sono uniti alla protesta della ragazza togliendosi gli abiti e rimanendo in biancheria intima.