Usa, sparatoria in negozio della Louisiana: due morti e due feriti

Paura nella cittadina di Sunset , in Lousiana (Usa), dove un uomo ha seminato il panico accoltellando due donne , una delle quali è morta, per poi dare vita a una sparatoria con la polizia , uccidendo un poliziotto. Si è poi barricato con tre ostaggi nel minimarket di una stazione di servizio. Alla fine l'arresto, grazie anche all'uso dei gas lacrimogeni.

I testimoni raccontano una scena da film, con il sospetto vestito da Rambo che per sfuggire agli agenti ha sfondato la vetrina del negozio con la sua auto. L'uomo ha poi preso in ostaggio tre persone presenti all'interno dell'esercizio.



Tutto è cominciato in un appartamento poco distante, dove il killer, per motivi ancora sconosciuti, ha fatto irruzione aggredendo con un coltello due donne, sorelle del sindaco di una cittadina vicina. Una delle due è morta, l'altra versa in gravi condizioni. L'uomo ha poi ingaggiato una sparatoria con gli agenti intervenuti: uno di questi è rimasto ucciso. Quindi la fuga finita nel minimarket. La seconda persona ferita sarebbe una donna che era col killer.