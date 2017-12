Usa, slitta il viaggio in Medio Oriente del vice presidente Pence

Il vice presidente americano, Mike Pence, rimanda ancora una volta il suo viaggio in Medio Oriente. Il viaggio slitta a gennaio per il voto sulla riforma delle tasse in Senato. La Camera vota martedì il taglio delle imposte, poi la parola passa al Senato dove il voto di Pence potrebbe essere decisivo. In Medio Oriente Pence avrebbe dovuto incontrare il presidente egiziano, Abdel Fattah Al Sisi, e il premier israeliano Benjamin Netanyhau.