Usa, si fa un selfie con pistola: parte un colpo e muore

Secondo le prime ricostruzioni, Deleon Alonso Smith , 19 anni e padre di due figlie, si è accidentalmente ucciso mentre era in posa con una pistola per scattarsi un selfie.

Avrebbe trovato la pistola per caso nell'abitazione di un parente e per divertirsi ha deciso di scattarsi una foto con l'arma, per poi probabilmente postarla sui social network. Improvvisamente però è partito un proiettile che lo ha preso in pieno alla gola uccidendolo. Al momento della tragedia era in casa anche lo zio del giovane che ha tentato invano di soccorrerlo.