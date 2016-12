29 gennaio 2015 Usa, scelto il nuovo aereo presidenziale Boeing 747-8 con dispositivi antimissili Il nuovo velivolo sostituirà l'Air Force One che terminerà il suo servizio nel 2017 dopo 30 anni Tweet google 0 Invia ad un amico

01:09 - Il Pentagono ha scelto il Boeing 747-8 per rimpiazzare l'Air Force One presidenziale. Il contratto non è stato firmato, ma il dipartimento ha detto che probabilmente la Boeing si assicurerà l'accordo per l'aereo e per le modifiche che secondo gli esperti includono sofisticate apparecchiature di comunicazione e dispositivi antimissili. I due aerei della flotta presidenziale, entrambi Boeing 747-200, termineranno il loro servizio nel 2017 dopo 30 anni.

Lo scorso anno, le forze armate avevano annunciato di aver stanziato 1,65 miliardi di dollari nel periodo 2015-2019 per rimpiazzare i propri jet, ma non hanno fornito il costo del contratto o le date di consegna per i nuovi aerei.