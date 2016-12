Il Dipartimento di Stato americano ha emanato un' allerta terrorismo per chi viaggia verso l 'Europa durante le vacanze natalizie . Secondo il governo esistono delle informazioni credibili sulle possibilità di attacchi da parte dell 'Isis , Al Qaeda e affiliati proprio sul territorio europeo. Per questo si legge nel comunicato: "I cittadini degli Stati Uniti devono prestare attenzione in occasione degli eventi festivi e dei mercati all'aperto".

Chi prende parte a "grandi eventi, visita siti turistici, utilizza mezzi pubblici e frequenta luoghi di culto, ristoranti, hotel" deve prestare molta attenzione. L'allerta, si legge nella nota del Dipartimento di Stato riguarda non solo i Paesi che hanno subito attacchi nell'ultimo periodo, come Belgio, Francia, Germania o Turchia, ma tutta l'Europa.



Le autorità americane consigliano di "esaminare le informazioni di sicurezza da parte dei funzionari locali, che sono responsabili per la salvaguardia e la sicurezza di tutti i visitatori nel loro Paese". Tra i suggerimenti si legge anche "di evitare le grandi folle, quando possibile" anche se "i terroristi possono utilizzare una grande varietà di tattiche, usando sia armi convenzionali e non convenzionali e il targeting sono sia siti di interesse pubblico che privato".



In pratica chiunque e dovunque può essere un bersaglio: l'importante è "mantenersi in contatto con i membri della famiglia e assicurarsi che loro sappiano raggiungere l'utente in caso di emergenza". Il comunicato si chiude con l'assicurazione che lo stato americano "continua a lavorare a stretto contatto con gli alleati europei sulla minaccia del terrorismo internazionale".