Usa, Russiagate: i Democratici svelano 3mila pubblicità fake sui social

Non solo Stati UnitiUna parte, seppur piccola, di annunci era ricolta a utenti che vivono in altri Paesi come Regno Unito, dove nel 2016 si è svolto il referendum che ha decretato la Brexit, Francia e Germania. Molti post hanno errori ortografici e grammaticali. Alcuni, addirittura, non sembrano avere alcun intento politico riconoscibile.