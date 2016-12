Usa-Russia: piano per deporre Assad, ma Mosca smentisce: "Nessun accordo"

Secondo il quotidiano panarabo "al Hayat", gli Stati Uniti e la Russia avrebbero raggiunto un accordo per permettere al presidente siriano Bashar al Assad di riparare in un altro Paese, nell'ambito dei negoziati per arrivare a una soluzione politica alla guerra in Siria. Il quotidiano cita una fonte diplomatica del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Mosca smentisce: "Non è stato raggiunto alcun accordo" sul futuro di Assad.