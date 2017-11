Usa, resta chiuso nel reparto frigo del supermercato: non chiede aiuto e beve tutta la notte

È rimasto chiuso nel reparto frigorifero di un supermercato, ma, invece di chiedere aiuto, ha deciso di bere qualsiasi sostanza alcolica si trovasse davanti. È successo a Marshfield, nello stato del Wisconsin . Il protagonista della storia è un 38enne americano , di cui non è stato diffuso il nome. La mattina dopo, l’uomo se n’è andato - ubriaco - senza neanche pagare il conto. Per questo è stato denunciato per furto. Lo riportano i media statunitensi.

L’uomo ha detto alla polizia di essere andato nel negozio della catena Kwik Trip per comprare della birra. Intorno alle 23.50 il reparto frigorifero - dove la temperatura rasentava gli zero gradi - è stato chiuso e il 38enne è rimasto intrappolato. Invece di angosciarsi e battere sulla porta per farsi aprire, il protagonista ha deciso di “assaggiare” la merce. Ha pensato, forse, di scaldarsi così, considerando il gelo del reparto frigo. Durante la lunga e fredda nottata, è anche caduto su alcune casse di birra, rompendole.



La mattina dopo, intorno alle 5.50, un altro cliente del supermercato si è accorto di lui e ha avvisato il personale. Una volta libero, però, l’uomo è andato via dal negozio e non ha nemmeno pagato quanto consumato.