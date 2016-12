Usa, proposta shock di una concessionaria: in regalo un fucile d'assalto a chi compra un'auto

Se acquisti un'automobile, ti regaliamo anche un fucile d'assalto AR-15. E' la proposta shock avanzata da una concessionaria del New Hampshire , proprio mentre infuria la polemica sul traffico di armi negli Stati Uniti. L'arma "omaggio" è simile a quella usata dai killer del Pulse club di Orlando, Omar Mateen , e del massacro di San Bernardino . In alternativa al fucile, il proprietario offre in regalo una pistola 9 millimetri.

Il proprietario della concessionaria non ha voluto fornire dettagli sulla durata della promozione e se sia iniziata prima della strage di Orlando.



Accordo con un'armeria - Mike Hagan, proprietario dellas Hagan's Motor Pool Auto Repair and Sales di Rochester, ha dichiarato di aver regalato finora quattro fucili AR-15 e una pistola. L'imprenditore, un veterano che ha combattuto in Afghanistan, ha spiegato di aver fatto un accordo con la vicina armeria che effettua i dovuti controlli e che l'eventualità che qualcuno usi le armi regalate per uccidere civili non lo riguarda.