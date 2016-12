Negli Usa si è verificato il primo incidente mortale provocato da un'auto a guida autonoma : lo schianto risale al 7 maggio, ma è stato reso noto solo ora dalle autorità federali. La vittima, il 40enne Joshua D. Brown , era su una Tesla S e aveva inserito il sistema di guida automatica su un'autostrada in Florida. La Tesla si è schiantata contro un Tir, a quanto pare ingannata dal colore del mezzo, molto simile a quello del cielo in quel momento.

Il conducente del Tir, il 62enne Frank Baressi, ha raccontato che il guidatore della Tesla "stava guardando Harry Potter sullo schermo della sua TV", e andava così veloce che "si è infilato sotto il mio rimorchio senza che riuscissi nemmeno a vederlo".



Tesla ha spiegato sul suo sito che né il conducente né il sistema di guida autonoma hanno visto il lato bianco del Tir (che in quel momento stava svoltando a sinistra, occupando quindi completamente la carreggiata), che si trovava perpendicolare all'auto, contro un cielo particolarmente luminoso. "La particolare altezza del rimorchio - ha scritto l'azienda - combinata con la sua posizione attraverso la strada e le circostanze estremamente rare dell'impatto, hanno fatto sì che il modello S passasse sotto il rimorchio".



Tesla sostiene che l'incidente ha portato al primo decesso conosciuto in oltre 130 milioni di miglia percorse con l'autopilota e che l'inchiesta della NHTSA (la National Highway Traffic Safety Administration) è un'indagine preliminare, per stabilire se il sistema abbia funzionato come ci si aspettava.



Brown, che era proprietario di un'azienda tecnologica, solo un mese fa aveva sostenuto che la sua Tesla aveva evitato un incidente su una intestatale.